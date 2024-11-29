Российский школьник купил пистолет и выстрелил себе в голову

В Московской области госпитализировали выстрелившего себе в голову подростка

В Московской области экстренно госпитализировали выстрелившего себе в голову 15-летнего ученика частной школы в городе Балашиха. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, школьник скопил карманные деньги и заказал себе на одном из маркетплейсов пневматический пистолет. Сделав мишени из пенопласта, он дождался момента, когда родители уйдут на работу, и занялся стрельбой, в ходе которой получил пулю в голову. После очередного выстрела одна из них срикошетила и попала стрелку в висок. Подростка прооперировали и удалили пулю из его головы. Сейчас он восстанавливается в больнице.

28 ноября сообщалось, что в Прокопьевске отчим избил подростка и сам зашил ему разбитую губу.