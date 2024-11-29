«Самая трудолюбивая порномодель» рассказала об оргиях со знаменитостями

Австралийская порномодель, которая переехала в США, рассказала об оргиях с голливудскими знаменитостями. Об этом пишет The Sun.

25-летняя Хейли Дэвис перебралась в Лос-Анджелес в 2023 году в надежде сделать карьеру в индустрии для взрослых. За полгода она снялась в 300 порнофильмах, за что получила прозвище самой трудолюбивой порномодели.

Девушка рассказала, что не раз бывала на закрытых секс-вечеринках, в которых, по ее словам, участвовали голливудские знаменитости. «Самым неожиданным было то, насколько они открыты для секса. Люди занимаются этим везде — на кроватях, на балконах, прямо у всех на глазах. Иногда там даже устанавливают камеры, чтобы транслировать это на большие экраны», — описала Дэвис происходящее на подобных мероприятиях.

Австралийка заявила, что лично видела, как «действительно большие звезды и влиятельные люди» участвовали в оргиях. Кроме того, модель отметила, что испытала культурный шок после переезда в США, так как американцы общаются друг с другом совсем не так, как австралийцы. «Все гораздо больше зависит от того, сколько денег ты зарабатываешь и кого знаешь», — пояснила Дэвис.

Она вспомнила случай, когда некий мужчина сделал ей нескромное предложение и очень удивился отказу. «Он не мог поверить, что я не хочу общаться, и все просил, чтобы я погуглила его имя», — рассказала австралийка.

Модель добавила, что посещает вечеринки, вход на которые является платным для всех, кто незнаком с организаторами. На таких мероприятиях право сесть за стол может стоить 10-20 тысяч долларов. При этом, если кто-то попытается сделать хоть одну фотографию, то навсегда попадет в черные списки. По словам Дэвис, она была свидетельницей драк из-за таких фотографий.

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