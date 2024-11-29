Трамп вылез из праздничной индейки и станцевал под свою победную песню

Трамп выложил ролик, в котором вылез из праздничной индейки под песню Y.M.C.A.

Избранный президент США Дональд Трамп выложил в социальной сети Х ролик, в котором сам Трамп вылезает из праздничной индейки на День Благодарения под песню Y.M.C.A. американской группы Village People.

Ролик представляет собой отредактированную версию известной сцены из фильма «Рождественские каникулы». В оригинальной сцене главный герой разрезает индейку на День благодарения, говоря: «Если эта индейка на вкус хотя бы наполовину так же хороша, как выглядит, я думаю, нас всех ждет очень большое угощение». В фильме все за столом были разочарованы, потому что индейка была пережарена.

В переделанной версии ролика у всех героев лица были заменены на лики известных американских политиков и сотрудников действующей администрации США. Как только сидящий во главе стола Джо Байден надрезал индейку, из нее вылез Дональд Трамп, тем самым обыграв «сюрприз ко дню Благодарения» для демократов, ранее уверенных в победе Камалы Харрис на выборах.

Зажигательный танец Трампа под песню Y.M.C.A. стал визитной карточкой многих митингов, которые проводились избирательным штабом Трампа в ходе предвыборных компаний 2020 и 2024 года.