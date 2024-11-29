Ученые разработали технологию создания уникальных материалов для Арктики

Ученые из СГТУ разработали уникальную технологию упрочнения композитов

Ученые из Саратовского государственного технического университета имени Гагарина (СГТУ) разработали уникальную технологию упрочнения композитов, которая позволит создавать материалы специально для российской Арктики. Об этом со ссылкой на Минобрнауки сообщает ТАСС.

Как сообщили представители ведомства, созданная ими технология СВЧ-обработки материалов позволит создавать более прочные трубопроводы, резервуары для хранения веществ и даже морские платформы. Главное преимущество композитов, которые будут получаться на выходе — их термостойкость, которая позволит сохранять прочность даже при очень низких температурах.

«Материалы могут быть востребованы в условиях Арктики — они будут способны выдерживать температурные перепады от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия», — цитирует агентство слова соавтора технологии Ирины Злобиной.

Ранее сообщалось, что российские ученые Анастасия Шестеркина и Азалия Валиуллина нашли способ обогреть удаленные районы Арктики с помощью водорода.