Глава украинской ОВА Федоров: в Запорожской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Запорожской области в результате взрывов были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Он не назвал точное количество пострадавших объектов и где они находятся. При этом глава администрации отметил, что в результате происшествия мирные жители не пострадали.

Всего, по словам чиновника, в регионе прозвучало 350 взрывов в 8 населенных пунктах на территории подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области.

Ранее стало известно, что атака украинских военных в Куйбышевском районе Запорожской области повредила линию электропередач и лишила связи 20 тысяч абонентов. По словам губернатора региона, восстановительные работы будут начаты после стабилизации обстановки.