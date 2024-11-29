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08:24, 29 ноября 2024Бывший СССР

Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Глава украинской ОВА Федоров: в Запорожской области повреждена инфраструктура
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

В подконтрольной Киеву части Запорожской области в результате взрывов были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Он не назвал точное количество пострадавших объектов и где они находятся. При этом глава администрации отметил, что в результате происшествия мирные жители не пострадали.

Всего, по словам чиновника, в регионе прозвучало 350 взрывов в 8 населенных пунктах на территории подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области.

Ранее стало известно, что атака украинских военных в Куйбышевском районе Запорожской области повредила линию электропередач и лишила связи 20 тысяч абонентов. По словам губернатора региона, восстановительные работы будут начаты после стабилизации обстановки.

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