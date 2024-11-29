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20:07, 29 ноября 2024Россия

В Госдуме рассказали о новых правилах получения брони от мобилизации

Депутат ГД Заварзин: в 2025 году бронь от мобилизации будут оформлять власти
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

В 2025-м году порядок получения брони от мобилизации претерпит изменения. О том, кто будет заниматься бронированием сотрудников, рассказал RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

Перед этим в СМИ появились сообщения о том, что срок действия ранее оформленных на российских предприятиях броней истечет 21 марта 2025-го года.

С марта 2025-го года оформлением броней будут заниматься федеральные власти, тогда как раньше этим занимались региональные власти и предприятия, объяснил депутат.

Необходимость изменений в оборонном комитете Госдумы объяснили тем, что действующие нормы были приняты в «безудержное демократическое время».

Ранее в Кремле заявили об отсутствии планов провести новую мобилизацию. «О мобилизации речи никакой не ведется», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ЖЗЛ
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