В России дали совет по урегулированию конфликта на Украине спецпосланнику США

Рогов посоветовал Келлогу взять за основу вьетнамский сценарий на Украине

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов дал совет по урегулированию конфликта на Украине спецпосланнику США Киту Келлогу, которого на эту должность назначил избранный американский президент Дональд Трамп. Слова чиновника приводит РИА Новости.

Общественный деятель рекомендовал взять за основу вьетнамский сценарий, который предусматривает прекращение помощи Вашингтона Киеву и уход военных представителей с украинской территории.

Рогов отметил, что Келлог вряд ли будет действовать в интересах России, однако он серьезный военный человек, участвовавший в военной кампании США во Вьетнаме, поэтому понимает, чем может закончиться конфликт на Украине.

«Он, как хороший и опытный воин, понимает, что иногда лучше отойти, чем пытаться продолжать лезть туда, где точно проиграешь. Предлагаю ему взять за основу вьетнамский сценарий», — заключил чиновник.

Ранее Келлог заявил, что его задачей на новом посту станет реализация идеи «мир через силу» в украинском конфликте.