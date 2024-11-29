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09:25, 29 ноября 2024Экономика

В России спрогнозировали падение цен на жилье

«Яков и партнеры»: в 2025 году объем продаж жилья в России может упасть на треть
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Объемы продаж на первичном рынке недвижимости в 2025 году могут упасть на треть в среднем по стране, а цены на квартиры — снизиться. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на прогноз экспертов компании «Яков и партнеры».

Объем продаж новостроек может сократиться на 19-35 процентов, что повлечет за собой уменьшение продаж с 7,5 триллиона рублей в 2023 году до 5,3 триллиона рублей в 2025 году.

Корректировка цен на жилье, по прогнозам экспертов, произойдет в 2024-2027 годах за счет предоставления скидок застройщиками для поддержания объема продаж и закрытия проектного финансирования, а также благодаря появлению банковских продуктов для поддержания спроса: ипотеки с плавающей ставкой и отсрочки первого платежа. В настоящее время средняя цена продажи новостроек — 164 тысяч рублей за «квадрат», в 2025 году она снизится до 130 тысяч рублей, а затем будет постепенно расти — до 133 тысяч рублей в 2026 году и до 138 тысяч в 2027-м. Цены не упадут ниже благодаря сохранению высокого уровня инфляции в 2024-2025 годах, отметили специалисты.

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Девелоперам в этих условиях следует принять меры, чтобы пережить сложные времена. Так, они могут расширить деятельность на новых рынках внутри страны или за рубежом — в Арктике и на Дальнем Востоке, где действуют льготные ипотечные программы, или в СНГ, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Также вариант для девелоперских компаний — заняться вертикальной интеграцией, организуя, например, производство стройматериалов и мебели, или создав агентство недвижимости.

Ранее в Госдуме предложили увеличить размер кредитов по семейной ипотеке. В Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях лимит предлагается расширить с 12 до 18 миллионов, а в остальных регионах — с шести до девяти миллионов рублей.

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