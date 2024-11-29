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04:45, 29 ноября 2024Экономика

В России поднимутся цены на майонез

«Ъ»: цены на майонез поднимутся в России с 15 декабря
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Производитель майонеза «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») объявил о повышении цен на свою продукцию с 15 декабря. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, рост связан с увеличением стоимости подсолнечного масла. Повышение цен на майонез произойдет в диапазоне от 2,9 до 14,6 процента.

Отмечается, что прошлый раз компания «Эссен» поднимала цены 15 ноября — тогда стоимость майонеза и майонезных соусов увеличились на 10 процентов. Специалисты предполагают, что подобные действия могут последовать и от других производителей. Однако они отмечают, что это может произойти после новогодних праздников, так как до них производителям важно сохранить объемы продаж.

Ранее стало известно, что за год стоимость набора продуктов для оливье поднялась на 8,7 процента, в среднем до 204 рублей 83 копеек.

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