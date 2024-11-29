В российском регионе отменили очные занятия в школах из-за аномальной погоды

В Бурятии отменили очные занятия в школах из-за аномальной погоды со снегопадом

В Бурятии отменили очные занятия в школах из-за аномальных погодных условий. В республике начался снегопад при плюсовых температурах, который затем перешел в дождь, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства российского региона.

На дистанционное обучение были переведены часть учащихся из Мухоршибирского, Тарбагатайского, Иволгинского, Прибайкальского районов, а также все учащиеся из Улан-Удэ. «Всего на очные занятия сегодня не выйдут 77 СОШ, более 80 тысяч учеников», — заявили в пресс-службе.

Из-за теплой погоды и обильного таяния снега на улицах происходит намерзание льда. Власти призвали жителей не пользоваться личным транспортом. Коммунальные службы и дорожники работают в усиленном режиме, ГИБДД дежурят на дорогах.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд оценил влияние аномально высоких температур в ряде российских регионах на снежный покров. По его словам, тепло не приведет к таянию снега — 90 процентов выпавших осадков сохранятся.