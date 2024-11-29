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07:07, 29 ноября 2024Интернет и СМИ

В США признали успешность стратегии России в отношении Запада

CNN: властям России удается заставить Запад играть по ее правилам
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Властям России удается эффективно воздействовать на Запад, заставляя их принимать решения, выгодные для Москвы. Об этом сообщает CNN.

Телеканал привел выдержку из доклада аналитиков Института по изучению войны (ISW). В нем говорится, что «наряду с полями сражений Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад рассуждать с российской, а не с его собственной точки зрения».

Соавтор этого отчета Катерина Степаненко в беседе с CNN заявила, что стратегия Москвы заключается в том, чтобы заставить противника принимать решения, противоречащие его интересам через предоставление «ложного выбора».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада показывали России на «место в углу», исходя из своих геополитических интересов, но потерпели неудачу.

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