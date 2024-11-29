В США признали успешность стратегии России в отношении Запада

Властям России удается эффективно воздействовать на Запад, заставляя их принимать решения, выгодные для Москвы. Об этом сообщает CNN.
Телеканал привел выдержку из доклада аналитиков Института по изучению войны (ISW). В нем говорится, что «наряду с полями сражений Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад рассуждать с российской, а не с его собственной точки зрения».
Соавтор этого отчета Катерина Степаненко в беседе с CNN заявила, что стратегия Москвы заключается в том, чтобы заставить противника принимать решения, противоречащие его интересам через предоставление «ложного выбора».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада показывали России на «место в углу», исходя из своих геополитических интересов, но потерпели неудачу.