Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:24, 29 ноября 2024Мир

В США призвали Европу готовиться к разделу Украины

Политолог Бреммер: Европе надо готовиться к разделу Украины из-за неудач ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европе надо готовиться к разделу Украины, поскольку ситуация в зоне боевых действий складывается не в пользу Киева. Дело в том, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточно ресурсов, чтобы возвращать территории, перешедшие под контроль России, заявил в интервью Bild американский политолог, руководитель консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер.

«Украине грозит раздел. Россия заняла большие территории и не отдаст их. И Украине сейчас не хватает военных возможностей для того, чтобы их вернуть», — объяснил свою точку зрения политолог.

Он отметил, что никто не ожидает от Москвы добровольного согласия на возвращение этих территорий Киеву. «Война развивается по плохому для Украины сценарию», — подчеркнул Бреммер. По его мнению, избранный президент США Дональд Трамп будет добиваться скорейгего заключения сделки, результатом которой станет завершение конфликта. В пользу этого сценария говорит и выдвижение Трампом Кита Келлога на должность спецпосланника США по Украине и РФ. Также, обратил внимание эксперт, в словах украинского лидера Владимира Зеленского все чаще звучит усталость от конфликта.

По прогнозам политолога, Дональд Трамп, вероятно, воспользуется тем, что ВСУ сталкиваются с все большими трудностями в зоне боевого соприкосновения. «Он неоднократно ясно давал понять, что хочет завершить эту войну», — добавил Ян Бреммер. В то же время избранный президент может не посоветоваться о своих намерениях с союзниками в Европе.

Кроме того, отметил эксперт, политика нынешнего американского лидера Джо Байдена в отношении Украины является «неуспешной».

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский рассматривает призыв Соединенных Штатов к Украине снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки бойцов ВСУ как прямой приказ. Администрация президента Джо Байдена аргументировала это «чистой математикой».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину задали вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине. Он ответил шуткой про прогноз погоды

      Садовник Борреля высказал ему претензии в связи с поддержкой Украины

      На Запада сообщили о «невыполнимой задаче» представителя США по Украине

      ПВО сбила беспилотники в российском регионе

      Два беспилотника сбили еще в одном российском регионе

      В МИД Катара рассказали о милитаризации конфликта на Украине

      Нетаньяху приказал армии Израиля готовиться к полномасштабной войне

      Шнуров рассказал о нелюбви к Собчак

      Селена Гомес снялась в кружевной сорочке для модного журнала

      В Курской области сообщили о поврежденной из-за обстрелов ВСУ школе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше