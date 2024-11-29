Политолог Бреммер: Европе надо готовиться к разделу Украины из-за неудач ВСУ

Европе надо готовиться к разделу Украины, поскольку ситуация в зоне боевых действий складывается не в пользу Киева. Дело в том, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточно ресурсов, чтобы возвращать территории, перешедшие под контроль России, заявил в интервью Bild американский политолог, руководитель консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер.

«Украине грозит раздел. Россия заняла большие территории и не отдаст их. И Украине сейчас не хватает военных возможностей для того, чтобы их вернуть», — объяснил свою точку зрения политолог.

Он отметил, что никто не ожидает от Москвы добровольного согласия на возвращение этих территорий Киеву. «Война развивается по плохому для Украины сценарию», — подчеркнул Бреммер. По его мнению, избранный президент США Дональд Трамп будет добиваться скорейгего заключения сделки, результатом которой станет завершение конфликта. В пользу этого сценария говорит и выдвижение Трампом Кита Келлога на должность спецпосланника США по Украине и РФ. Также, обратил внимание эксперт, в словах украинского лидера Владимира Зеленского все чаще звучит усталость от конфликта.

По прогнозам политолога, Дональд Трамп, вероятно, воспользуется тем, что ВСУ сталкиваются с все большими трудностями в зоне боевого соприкосновения. «Он неоднократно ясно давал понять, что хочет завершить эту войну», — добавил Ян Бреммер. В то же время избранный президент может не посоветоваться о своих намерениях с союзниками в Европе.

Кроме того, отметил эксперт, политика нынешнего американского лидера Джо Байдена в отношении Украины является «неуспешной».

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский рассматривает призыв Соединенных Штатов к Украине снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки бойцов ВСУ как прямой приказ. Администрация президента Джо Байдена аргументировала это «чистой математикой».