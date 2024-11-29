Власти Таллина решили убрать слово «русский» из названия гимназий

ERR: власти Таллина решили переименовать две русские гимназии

Власти Таллина в Эстонии решили переименовать две русские гимназии, находящиеся на территории города. Об этом сообщил портал национальной телерадиокомпании ERR.

Отмечается, что свое название сменят Ласнамяэская русская гимназия и Русская гимназия Хааберсти. Соответствующие решения приняли в ходе заседания горсобрания эстонской столицы.

Переименование Русской гимназии Хааберсти в Таллиннскую гимназия Хааберсти поддержали 60 депутатов, а Ласнамяэской русской гимназии в Гимназию Тяхесаю — 63. Против не проголосовал ни один депутат.

Летом 2024 года стало известно, что власти Таллина планируют переименовать Московский бульвар. С 15 октября его присоединили к Сааремааскому бульвару. До этого внепарламентская партия «Зеленые Эстонии» предлагала переименовать улицу в «Киевский бульвар».

