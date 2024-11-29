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09:02, 29 ноября 2024Россия

Воронежский губернатор рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион

Воронежский глава Гусев: в регионе ночью сбили и подавили 3 БПЛА, разрушений нет
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В ночь с 28 на 29 ноября силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в Воронежской области сбили и подавили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил в Telegram глава области Александр Гусев.

По словам чиновника, сигнал опасности БПЛА в регионе уже отменили.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — рассказал о последствиях атаки губернатор Гусев.

Известно, что Вооруженные силы Украины пытались ударить по шести регионам России десятками беспилотников. Больше всего — 29 дронов— сбили над Ростовской областью. Еще восемь перехватили над Краснодарским краем, по три — над Белгородской, Воронежской и Брянской областями, один — над Крымом.

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