Воронежский губернатор рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион

Воронежский глава Гусев: в регионе ночью сбили и подавили 3 БПЛА, разрушений нет

В ночь с 28 на 29 ноября силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в Воронежской области сбили и подавили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил в Telegram глава области Александр Гусев.

По словам чиновника, сигнал опасности БПЛА в регионе уже отменили.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — рассказал о последствиях атаки губернатор Гусев.

Известно, что Вооруженные силы Украины пытались ударить по шести регионам России десятками беспилотников. Больше всего — 29 дронов— сбили над Ростовской областью. Еще восемь перехватили над Краснодарским краем, по три — над Белгородской, Воронежской и Брянской областями, один — над Крымом.