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23:28, 29 ноября 2024Россия

Зеленского призвали попрощаться с амбициями вступить в НАТО

Слуцкий призвал Зеленского попрощаться с амбициями о вступлении Украины в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности остановить военные действия в обмен на приглашение Украины в НАТО. Об этом Слуцкий высказался в своем Telegram-канале.

Слуцкий призвал Зеленского попрощаться с амбициями о вступлении Украины в НАТО и подчеркнул, что Россия усвоила уроки Минских соглашений. По его словам, Москва больше не позволит западным странам вооружать Киев «за ширмой договоренностей».

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«Стремление Киева в альянс — залог продолжения, а не окончания войны. Идеи по заморозке конфликта также неприемлемы», — добавил он.

Ранее Зеленский допустил прекращение огня в случае взятия Украины «под зонтик НАТО». Он также выразил желание поработать напрямую с избранным президентом США Дональдом Трампом.

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