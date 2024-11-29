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05:03, 29 ноября 2024Забота о себе

Женщина соврала о возрасте партнеру старше нее на 38 лет и разочаровала его

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrii Zastrozhnov / Shutterstock / Fotodom

Филиппинка по имени Лия рассказала, что при знакомстве с американцем по имени Гэри, который старше нее на 38 лет, соврала ему о своем возрасте. Ее историю опубликовало издание Mirror.

Когда Лия встретила 56-летнего Гэри, ей было 18. Она переживала, что мужчина не захотел бы встречаться с ней, если бы знал ее истинный возраст, поэтому заявила, что ей был 21 год. «Мне было все равно, 21 ей или 41. Я был немного разочарован тем, что она солгала мне, думал, можно ли ей теперь доверять, но уже простил ее», — говорит мужчина.

На момент начала романа с Гэри у Лии уже был ребенок, и девушка заверяет, что раннее материнство заставило ее повзрослеть, захотеть построить семью и отбило желание гулять и веселиться. «Я многое узнала о жизни с тех пор, как стала встречаться с Гэри. Он помог мне вырасти как матери, жене и личности, и он направляет меня», — говорит она.

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Пара вместе уже почти шесть лет. «Если бы я была с ним честной, меня бы не было сейчас с ним рядом», — поиронизировала Лия.

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