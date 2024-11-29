Житель российского региона выиграл в лотерею миллионы рублей после череды неудач

Житель Ставропольского края выиграл в лотерею пять миллионов рублей

Житель Ставропольского края выиграл в лотерею миллионы рублей после череды неудач. Об этом пишет «Блокнот».

Обладателем пяти миллионов рублей стал россиянин Александр. Мужчина сообщил, что удача улыбнулась ему далеко не сразу. В какой-то момент он отчаялся и перестал участвовать в подобных розыгрышах, но спустя некоторое время вновь решил попробовать.

На что житель российского региона потратит деньги, он еще не решил. Однако выбор у него большой: часть суммы он хочет выделить на помощь детям и внукам, часть — на строительство дома на своем земельном участке. Также мужчина планирует съездить с семьей в отпуск.

Ранее житель города Альметьевска в Татарстане Мидхат Ханнанов выиграл в моментальной лотерее миллионы рублей. Пенсионер рассказал, что наугад приобрел два лотерейных билета, защитный слой обоих стер уже дома. Когда в одном из них мужчина увидел крупный выигрыш, тут же позвонил дочери, чтобы обрадовать.