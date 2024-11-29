Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:22, 29 ноября 2024Моя страна

Житель российского региона выиграл в лотерею миллионы рублей после череды неудач

Житель Ставропольского края выиграл в лотерею пять миллионов рублей
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Unsplash

Житель Ставропольского края выиграл в лотерею миллионы рублей после череды неудач. Об этом пишет «Блокнот».

Обладателем пяти миллионов рублей стал россиянин Александр. Мужчина сообщил, что удача улыбнулась ему далеко не сразу. В какой-то момент он отчаялся и перестал участвовать в подобных розыгрышах, но спустя некоторое время вновь решил попробовать.

Материалы по теме:
«Лишив меня всего, он сам все потерял» Как самые известные звездные пары делят свои богатства при разводе?
«Лишив меня всего, он сам все потерял»Как самые известные звездные пары делят свои богатства при разводе?
4 февраля 2022
«Это отличный способ накопить на квартиру» Россиянка устроилась на королевскую яхту. Как она получила работу мечты?
«Это отличный способ накопить на квартиру»Россиянка устроилась на королевскую яхту. Как она получила работу мечты?
3 февраля 2022

На что житель российского региона потратит деньги, он еще не решил. Однако выбор у него большой: часть суммы он хочет выделить на помощь детям и внукам, часть — на строительство дома на своем земельном участке. Также мужчина планирует съездить с семьей в отпуск.

Ранее житель города Альметьевска в Татарстане Мидхат Ханнанов выиграл в моментальной лотерее миллионы рублей. Пенсионер рассказал, что наугад приобрел два лотерейных билета, защитный слой обоих стер уже дома. Когда в одном из них мужчина увидел крупный выигрыш, тут же позвонил дочери, чтобы обрадовать.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кулеба назвал условие поражения Украины

      Пассажир бизнес-класса самолета остался с изуродованным лицом по вине экипажа

      Объяснена загадка избытка мюонов на Земле

      Диетолог рассказала о последствиях ежедневного поедания яиц

      Российский школьник попал в реанимацию после катания на тюбинге

      Глава РФС оценил коррупционный скандал в российском футболе

      Дезертирам из ВСУ дали месяц на возвращение в части

      Тело неизвестной вынесло на берег на острове вечеринок в Таиланде

      51-летняя жена Стаса Михайлова раскрыла свой вес

      Германская разведка создала группу для пресечения иностранного вмешательства в выборы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше