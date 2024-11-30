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05:33, 30 ноября 2024Экономика

Байден удивил прохожих своей покупкой на «черную пятницу»

NYP: у Байдена во время «черной пятницы» заметили в руках антиизраильскую книгу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Джо Байден во время шоппинга на «черную пятницу» удивил прохожих своей покупкой, поскольку держал в руках антиизраильскую книгу. Об этом написало издание The New York Post.

Байден с супругой на острове Нантакет в Массачусетсе покинул местный книжный магазин, держа в руках на виду у журналистов экземпляр книги «Столетняя война в Палестине: история колониальных завоеваний и сопротивления поселенцев, 1917–2017 годы». По данным NYP, работа носит «четкий антиизраильский характер».

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Сам автор книги, профессор Колумбийского университета Рашид Халиди уже прокомментировал инцидент и посетовал, что покупка «опоздала на четыре года». Неизвестно, Байден сам приобрел эту книгу или получил ее в подарок.

Ранее Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю на 680 миллионов долларов. В поставки войдут комплекты Joint Direct Attack Munition (JDAM) и малоразмерные авиабомбы.

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