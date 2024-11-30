Байден заявил о намерении вновь переговорить с Трампом

Байден захотел вновь встретиться с Трампом до его вступления в должность

Президент США Джо Байден заявил о намерении провести еще один разговор с избранным американским лидером Дональдом Трампом до его вступления в должность, сообщает РИА Новости.

В ходе пресс-пула Белого дома во время посещения со своей семьей острова Нантакет в штате Массачусетс Байден утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, собирается ли он вновь встретиться с Трампом до сложения своих полномочий.

Ранее хозяин Белого дома заявил, что администрация США активно работает по угрозам против команды избранного главы государства. По его словам, власти совместно с ФБР занимаются расследованием угроз в адрес будущих членов кабинета Трампа, а также случаев ложных вызовов полиции (своттинга), направленных против законодателей и окружения республиканца.