Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:39, 30 ноября 2024Мир

Байден заявил о намерении вновь переговорить с Трампом

Байден захотел вновь встретиться с Трампом до его вступления в должность
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден заявил о намерении провести еще один разговор с избранным американским лидером Дональдом Трампом до его вступления в должность, сообщает РИА Новости.

В ходе пресс-пула Белого дома во время посещения со своей семьей острова Нантакет в штате Массачусетс Байден утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, собирается ли он вновь встретиться с Трампом до сложения своих полномочий.

Ранее хозяин Белого дома заявил, что администрация США активно работает по угрозам против команды избранного главы государства. По его словам, власти совместно с ФБР занимаются расследованием угроз в адрес будущих членов кабинета Трампа, а также случаев ложных вызовов полиции (своттинга), направленных против законодателей и окружения республиканца.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Сочи очевидцы сообщили о взрывах и ярких вспышках в небе

      Марочко заявил о попытках Киева сдержать продвижение ВС России у Стельмаховки

      В США оценили идею членства Украины в НАТО

      В ЛНР заявили о бегстве ВСУ со своих позиций

      В Польше рассказали о неспособности армии воевать в случае конфликта с Россией

      Посол назвал заработок Норвегии за счет вытеснения российского газа

      В Швейцарии объяснили присоединение к санкциям против России

      Байдена призвали перестать провоцировать уже проигранную войну

      Марочко объяснил важность взятия Двуречной

      Байден заявил о намерении вновь переговорить с Трампом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше