Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:45, 30 ноября 2024Мир

Белоусов высказался про договор РФ с КНДР

Белоусов оценил важность договора РФ с КНДР
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР подтверждает двухстороннюю заинтересованность двух стран в развитии союзничества, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с корейским лидером Ким Чен Ыном. Его слова передает РИА Новости.

Глава Минобороны выразил признательность «за приверженность курсу на углубление связей с Россией». По мнению Белоусова, КНДР является «одной из немногих стран, которая проводит абсолютно независимую внешнюю политику».

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Северной Кореей. Один из его пунктов подразумевает военное сотрудничество.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Посланник Трампа по Украине хотел снять с России часть санкций. На Западе считают, что его план может понравиться Путину

      Американский сенатор предложила присоединить к Канаде несколько штатов США

      Зеленский попросил мировых лидеров избегать Путина

      Россиянам рассказали о будущем цен на недвижимость

      Посол оценил возможность введения полного запрета на въезд россиян в Норвегию

      Американский сенатор заявил о желании Трампа урегулировать конфликт в Газе

      Политолог допустил потерю Донбасса Зеленским

      Зеленский назвал важную проблему для ВСУ

      В Германии назвали вторжение Украины в Курскую область оперативной ошибкой

      В России дали совет по урегулированию конфликта на Украине спецпосланнику США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше