Белоусов высказался про договор РФ с КНДР

Белоусов оценил важность договора РФ с КНДР

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР подтверждает двухстороннюю заинтересованность двух стран в развитии союзничества, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с корейским лидером Ким Чен Ыном. Его слова передает РИА Новости.

Глава Минобороны выразил признательность «за приверженность курсу на углубление связей с Россией». По мнению Белоусова, КНДР является «одной из немногих стран, которая проводит абсолютно независимую внешнюю политику».

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Северной Кореей. Один из его пунктов подразумевает военное сотрудничество.