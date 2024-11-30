Экс-помощник Рейгана предупредил об опасности оскорбления России

Экс-помощник Рейгана Бэндоу предупредил о войне Запада против России

Западные страны теперь воюют против России, они убеждены, что Москва не ответит на оскорбления, предупредил научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в своей статье для журнала The American Conservative.

«С кучкой западных лидеров, убежденных в том, что Москва пассивно примет каждое оскорбление, унижение и угрозу, Запад теперь твердо и все более прямо воюет с Россией», — говорится в публикации. Он счел глупым ожидание того, что РФ просто позволит нанести удары ракетами вглубь своей территории.

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину. Согласно ей, Москва может применить ядерное оружие, если оружие массового поражения будет использовано против нее или ее союзников, а также при агрессии против России и Белоруссии с применением обычного оружия, создающего критическую угрозу суверенитету и целостности государств.