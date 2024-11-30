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04:14, 30 ноября 2024Бывший СССР

Эксперт рассказал о расширении военными контроля у Новомлынска Харьковской области

Марочко заявил о расширении военными контроля у Новомлынска Харьковской области
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские военные начали расширять зону контроля у Новомлынска в Харьковской области, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, это произошло после форсирования реки Оскол. «Они перешли на западный берег реки Оскол, началось движение как на север, так и на юг от места высадки», — рассказал эксперт.

Ранее Марочко заявил, что военные смогли форсировать реку Оскол, воспользовавшись ослаблением украинских позиций. После этого началась операция по взятию под контроль населенного пункта Двуречная.

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