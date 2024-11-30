В ДНР заявили, что Кураховское водохранилище обмелело после подрыва дамбы ВСУ

Кураховское водохранилище обмелело после подрыва дамбы войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах Донецкой народной республики (ДНР).

Агентство также показало кадры визуального контроля с беспилотников ВС РФ, на котором видно снижение уровня воды. «Заметно, что после того, что ВСУ устроили с дамбой, вода ушла минимум на метров 10-15», — заявил собеседник издания.

Подконтрольная Украине Донецкая областная военная администрация (ОВА) официально подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища. По состоянию на 16:00 по киевскому времени (17:00 по московскому) 11 ноября уровень воды в реке Волчьей поднялся на 1,2 метра. 13 ноября стало известно, что вследствие подрыва дамбы из Кураховского водохранилища вылилось 20 миллионов кубометров воды.

Сообщалось, что украинские военные затопили собственные позиции близ города. Под водой оказалось все, что было в низинах и на уровне дамбы, отмечал источник ТАСС в силовых структурах.

