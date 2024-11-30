Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:06, 30 ноября 2024Бывший СССР

Кураховское водохранилище обмелело после подрыва дамбы украинскими войсками

В ДНР заявили, что Кураховское водохранилище обмелело после подрыва дамбы ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Кураховское водохранилище обмелело после подрыва дамбы войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах Донецкой народной республики (ДНР).

Агентство также показало кадры визуального контроля с беспилотников ВС РФ, на котором видно снижение уровня воды. «Заметно, что после того, что ВСУ устроили с дамбой, вода ушла минимум на метров 10-15», — заявил собеседник издания.

Подконтрольная Украине Донецкая областная военная администрация (ОВА) официально подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища. По состоянию на 16:00 по киевскому времени (17:00 по московскому) 11 ноября уровень воды в реке Волчьей поднялся на 1,2 метра. 13 ноября стало известно, что вследствие подрыва дамбы из Кураховского водохранилища вылилось 20 миллионов кубометров воды.

Сообщалось, что украинские военные затопили собственные позиции близ города. Под водой оказалось все, что было в низинах и на уровне дамбы, отмечал источник ТАСС в силовых структурах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Разведка доложила о планах Запада оккупировать территории Украины под видом миротворцев. Как на это ответили в России?

      В Швейцарии назвали ошибкой отказ пригласить Россию на саммит по Украине

      Кураховское водохранилище обмелело после подрыва дамбы украинскими войсками

      ОМОН устроил рейды в нескольких клубах Москвы

      На Украине предупредили о критическом ударе по экономике в случае потери одного города

      Россиянам напомнили о положенной за работу в выходной день компенсации

      Экс-помощник Рейгана предупредил об опасности оскорбления России

      Лидер КНДР заявил о затягивании США конфликта на Украине

      В Германии предрекли потерю ключевого города в Донбассе

      В КНДР пообещали всегда быть с Москвой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше