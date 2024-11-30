На Западе в запуске «Орешника» увидели разрушительную угрозу для Европы

WP: с запуском «Орешника» Европа находится на пороге новой ракетной эры

На Западе в запуске новой российской ракеты «Орешник» увидели прямую и потенциально разрушительную угрозу для Европы. Об этом со ссылкой на западных экспертов пишет The Washington Post (WP).

Эксперт аналитического центра по вопросам безопасности CNA Деккер Эвелет заявил изданию, что нескольких «Орешников», оснащенных обычным вооружением, достаточно, чтобы уничтожить авиабазы ​​и военные цели на большой территории Европы. Кроме того, по его мнению, ракета представляет серьезную ядерную угрозу. «Орешник, вероятно, способен доставить шесть ядерных боеголовок в Европу примерно за 15-20 минут. Из-за скорости и траектории полета ее будет крайне сложно перехватить», — сказал он.

Старший научный сотрудник гамбургского Института исследований мира и политики безопасности Александр Греф назвал запуск «Орешника» первым выстрелом новой европейской гонки вооружений. По его мнению, в течение следующих 20 лет Россия, Европа и США будут наращивать свои арсеналы. Он добавил, что Европа находится на пороге новой ракетной эры.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что российская баллистическая ракета «Орешник» способна атаковать все столицы Европы. Россия впервые поразила этой ракетой территорию Украины в ноябре в ответ на атаки ракетами ATACMS и Storm Shadow по российской территории.