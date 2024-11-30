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13:33, 30 ноября 2024Россия

Назвавшийся ветераном СВО мужчина заявил о минировании 30 школ Петербурга

В Петербурге назвавшийся ветераном СВО мужчина заявил о минировании 30 школ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге мужчина, назвавшийся ветераном специальной военной операции (СВО), заявил, что заминировал 30 школ в Петроградском районе города. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, мужчина позвонил в полицию днем 29 ноября. Он заявил, что якобы заложил взрывчатку в учебные учреждения, и подчеркнул, что будет звонить их директорам за несколько минут до взрыва. Позже сотрудники одной из школ получили уведомление от неизвестного о том, что в мусорном баке рядом с ней якобы заложены 10 килограммов тротила. Проверка правоохранительных органов не выявила взрывных устройств.

В результате сотрудники полиции усмотрели в действиях заявившего о минировании мужчины признаки преступления по статье о ложном сообщении о теракте. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Участие злоумышленника в СВО пока не подтверждено.

Ранее в поселке Полазна в Пермском крае дети из двух школ забаррикадировались в классах после сообщений о минировании учебных заведений и угрозе нападения. Сначала неизвестный заявил о якобы заложенной в школе №3 бомбе. Когда детей перевели в соседнее учебное заведение, туда поступило сообщение, что к зданию приближается мужчина с автоматом.

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