Назвавшийся ветераном СВО мужчина заявил о минировании 30 школ Петербурга

В Петербурге назвавшийся ветераном СВО мужчина заявил о минировании 30 школ

В Санкт-Петербурге мужчина, назвавшийся ветераном специальной военной операции (СВО), заявил, что заминировал 30 школ в Петроградском районе города. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, мужчина позвонил в полицию днем 29 ноября. Он заявил, что якобы заложил взрывчатку в учебные учреждения, и подчеркнул, что будет звонить их директорам за несколько минут до взрыва. Позже сотрудники одной из школ получили уведомление от неизвестного о том, что в мусорном баке рядом с ней якобы заложены 10 килограммов тротила. Проверка правоохранительных органов не выявила взрывных устройств.

В результате сотрудники полиции усмотрели в действиях заявившего о минировании мужчины признаки преступления по статье о ложном сообщении о теракте. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Участие злоумышленника в СВО пока не подтверждено.

Ранее в поселке Полазна в Пермском крае дети из двух школ забаррикадировались в классах после сообщений о минировании учебных заведений и угрозе нападения. Сначала неизвестный заявил о якобы заложенной в школе №3 бомбе. Когда детей перевели в соседнее учебное заведение, туда поступило сообщение, что к зданию приближается мужчина с автоматом.