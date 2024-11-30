В Германии подсчитали количество въехавших в страну с февраля 2022 года украинцев

В Германии сообщили, что с 2022 года в страну въехало более миллиона украинцев

С февраля 2022 года в Германию въехало более одного миллиона украинских беженцев, сообщил парламентский статс-секретарь МВД Германии Махмут Оздемир. Количество въехавших в ФРГ за этот срок украинцев он подсчитал в рамках ответа на парламентский запрос члена бундестага Марка Биадача, текст которого изучила «Лента.ру».

«Сколько украинцев прибыло в Германию с (...) февраля 2022 года и сколько украинцев работают и получают отчисления в систему социального страхования?» — спрашивал ранее Биадач.

Оздемир рассказал, что за два года в ФРГ въехало около полутора миллиона украинцев. «По состоянию на 31 октября 2024 года в Центральном реестре иностранцев (AZR) было зарегистрировано в общей сложности 1 561 021 гражданин Украины, которые въехали в Германию с 24 февраля 2022 года», — рассказал парламентский статс-секретарь.

Ранее глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт рассказал, что большинство украинских беженцев хотят остаться в Германии и отвергают возвращение на Украину. «Полгода назад большинство говорило, что хочет вернуться на Украину. Сейчас большинство (65 процентов) заявляет: "Мы останемся здесь. Мы освоимся"», — рассказал Зиберт.

До этого глава немецкого Совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер сообщил, что отношение немецкого населения к украинским беженцам стало хуже после начала конфликта.