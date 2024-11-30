Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:28, 30 ноября 2024Силовые структуры

Посетителей клуба Mono начали массово задерживать после рейда

«Осторожно, новости»: посетителей клуба Mono начали массово задерживать
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Посетителей московского клуба Mono начали массово задерживать после рейда силовиков, сообщает «Осторожно, новости».

Telegram-канал опубликовал видео, где видно, как задержанных заводят в автозак, у них требуют убрать руки за голову. Причина рейда заведения неизвестна.

До этого ОМОН устроил рейд в клубе Arma. Там проходила вечеринка. Людям сказали сесть на пол, некоторых досмотрели.

Arma раньше назывался Mutabor. Именно там прошла «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой в ночь на 21 декабря 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Посланник Трампа по Украине хотел снять с России часть санкций. На Западе считают, что его план может понравиться Путину

      Американский сенатор предложила присоединить к Канаде несколько штатов США

      Зеленский попросил мировых лидеров избегать Путина

      Россиянам рассказали о будущем цен на недвижимость

      Посол оценил возможность введения полного запрета на въезд россиян в Норвегию

      Американский сенатор заявил о желании Трампа урегулировать конфликт в Газе

      Политолог допустил потерю Донбасса Зеленским

      Зеленский назвал важную проблему для ВСУ

      В Германии назвали вторжение Украины в Курскую область оперативной ошибкой

      В России дали совет по урегулированию конфликта на Украине спецпосланнику США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше