Посетителей клуба Mono начали массово задерживать после рейда

«Осторожно, новости»: посетителей клуба Mono начали массово задерживать

Посетителей московского клуба Mono начали массово задерживать после рейда силовиков, сообщает «Осторожно, новости».

Telegram-канал опубликовал видео, где видно, как задержанных заводят в автозак, у них требуют убрать руки за голову. Причина рейда заведения неизвестна.

До этого ОМОН устроил рейд в клубе Arma. Там проходила вечеринка. Людям сказали сесть на пол, некоторых досмотрели.

Arma раньше назывался Mutabor. Именно там прошла «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой в ночь на 21 декабря 2023 года.