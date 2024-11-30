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05:20, 30 ноября 2024Мир

МИД России усомнился в готовности Запада пройти испытания на прочность

Рябков усомнился в готовности Запада пройти испытания на прочность
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Москва пройдет испытания на прочность в свете имеющихся угроз, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Об этом пишет ТАСС.

«А вот пройдут ли испытания на прочность наши противники, которые с упоением занимаются взвинчиванием ставок и игрой на их повышение, у меня большие сомнения», — усомнился он в готовности Запада.

Ранее Рябков прокомментировал новость о запросе президентом США Джо Байденом у Конгресса дополнительных средств для Украины в размере 24 миллионов долларов. По его словам, США прилагают усилия для того, чтобы помешать России выполнить задачи специальной военной операции (СВО), но это им не удастся. Рябков добавил, что действия главы Белого дома вызывают возмущение и неприятие России.

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