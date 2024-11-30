В МИД оценили возможность США помешать России выполнить задачи СВО

Замглавы МИД Рябков: США не смогут помешать России решить задачи СВО

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя новость о запросе президентом США Джо Байденом у Конгресса дополнительных средств для Украины в размере 24 миллионов долларов, рассказал, что США прилагают все возможные усилия для того, чтобы помешать России выполнить задачи специальной военной операции. Он подчеркнул, что им не удастся добиться своей цели, сообщает ТАСС.

«Впечатление такое, что принимающих решения в Белом доме жизнь ничему не учит и они используют все возможности, которые остаются даже у "хромых уток", для того чтобы навредить нам и помешать нам решить задачи, стоящие в СВО», — заявил дипломат, подчеркнув, что планам Вашингтона не суждено сбыться.

Он отметил, что прежде всего Москва изучит информацию о том, какие объемы средств и на какие именно цели запросил американский лидер. По его словам, действия главы Белого дома вызывают возмущение и неприятие России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США и европейские страны вооружили и экипировали лишь две с половиной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что в сложившейся ситуации нет смысла понижать возраст мобилизации.