Рогов назвал нового командующего Сухопутными войсками ВСУ военным преступником

Рогов вспомнил о преступлениях командующего Сухопутными войсками ВСУ Драпатого

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал нового командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого военным преступником. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, Драпатый причастен к репрессиям, расстрелам и пыткам мирных граждан в Донбассе. В 2014 году он на бронемашине таранил мирных жителей Мариуполя, напомнил председатель комиссии Общественной палаты.

«Именно за эти преступления он и получил в свое время звание Героя Украины. Это хладнокровный, расчетливый и неглупый враг, недооценивать его не стоит», — заключил Рогов.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что группировка ВСУ может попасть в большой огневой мешок на юге ДНР. Он уточнил, что такая ситуация может сложиться от границы Запорожской области до района Курахово. Кимаковский добавил, что российские войска движутся от Великой Новоселки вдоль линии обороны ВСУ, в настоящее время там очаговая оборона.