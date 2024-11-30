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10:00, 30 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиянам рассказали о шести неочевидных функциях Telegram

«МегаФон»: Telegram позволяет отправлять сообщения без звуковых уведомлений
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиянам назвали шесть неочевидных полезных функции мессенджера Telegram. Советы по его использованию дал руководитель бизнес-юнита дополнительных продуктов «МегаФона» Дмитрий Кишилов в разговоре с «Лентой.ру».

Специалист рассказал, что мессенджер позволяет отправить сообщение так, чтобы собеседник получил его без звукового уведомления и вибрации. Для того чтобы воспользоваться этой опцией, нужно нажать и удерживать кнопку отправки сообщения, а после этого выбрать опцию «Отправить без звука».

Также, подчеркнули в «МегаФоне», возможности мессенджера позволяют отправить сообщение в определенную дату и время. Пользователям также нужно удерживать кнопку отправки сообщения и воспользоваться функцией «Отправить позже». «Это удобно, например, чтобы записать и отправить задачу или идею в рабочий чат в вечернее время, но доставится сообщение утром», — рассказал Кишилов.

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Для того чтобы долго не искать нужный чат среди многочисленных диалогов и групп, эксперт рекомендует использовать функцию мессенджера, позволяющую создавать папки с чатами. Таким образом риск потерять нужную информацию уменьшается, добавили в «МегаФоне».

Кроме того, приложение позволяет блокировать его с помощью пароля или биометрических данных. Эта опция может защитить пользователей от случайной нежелательной отправки сообщения, в том числе если устройство оказывается в руках ребенка.

Также в мессенджере можно отправлять изображения, видео или GIF-файлы, не скачивая их заранее. «Введите в строке сообщения команды @vid, @gif или @pic, а затем ключевое слово, чтобы найти нужный медиафайл и добавить его к сообщению», — посоветовал специалист.

Наконец, в Telegram есть мини-игры с использованием эмодзи. Например, пользователи могут сыграть в кости, боулинг, а также в игры с футбольным и баскетбольным мячами, отправив нужный смайлик.

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров рассказал о появлении новых функций в Telegram. Он уточнил, что они коснутся хештегов и подарков.

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