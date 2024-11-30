Россия ударила по толпе сирийских боевиков в провинции Алеппо

Появились кадры удара ВКС России по толпе сирийских боевиков в провинции Алеппо

Россия ударила по толпе сирийских боевиков, кадры атаки попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

На первом видео запечатлен момент прилета снаряда по военным, которые стоят около машин. Во втором ролике запечатлены последствия удара по боевикам.

«Момент авиаудара Воздушно-космических сил (ВКС) России по боевикам в городе Маре на западе провинции Алеппо и снятый боевиками результат прилета», — говорится в подписе к посту.

Ранее стало известно, что ВКС России в течение суток уничтожили не менее 200 боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая организация) и других группировок, перешедших в наступление в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.

Сирийские боевики из числа формирований вооруженной оппозиции в провинциях Идлиб и ат-Дана заявили о выходе к городу Алеппо.

