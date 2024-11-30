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01:43, 30 ноября 2024Мир

ВКС России атаковали перешедших в наступление сирийских боевиков

ВКС России атаковали перешедших в наступление сирийских боевиков под Алеппо
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anas Alkharboutli / Global Look Press

Воздушно-космические силы (ВКС) России в течение суток уничтожили не менее 200 боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая организация) и других группировок, перешедших в наступление в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, передает ТАСС.

Игнасюк также заявил, что, поддерживая Сирийскую арабскую армию, ВКС России наносят удары по технике и живой силе незаконных группировок, пунктам управления, складам, артиллерийским позициям террористов.

Ранее сирийские боевики из числа формирований вооруженной оппозиции в провинциях Идлиб и ат-Дана заявили о выходе к Алеппо. Они заявили, что работают над тем, чтобы «избавить город от жестокости и коррупции преступного режима».

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