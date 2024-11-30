Создатели экшена «Война Миров: Сибирь» назвали дату релиза нового проекта

Игра «Бессмертный. Сказки Старой Руси» завершит стадию раннего доступа 12 декабря. О дате релиза разработчик 1C Game Studios, создавший экшен «Война Миров: Сибирь», сообщил «Ленте.ру».
«В релизной версии игроки смогут победить Кощея Бессмертного и узнать окончание истории», — сказано в пресс-релизе.
На этапе команда разработки активно собирала отзывы игроков, создав множество улучшений для игры. Так, в нее добавлен бестиарий, переработан интерфейс, появилась поддержка геймпадов, добавлены Подвиги и многое другое. «Мы очень благодарны всем за поддержку и обратную связь. Каждый комментарий, идея и предложение помогли нам в итоге создать игру, которая вдохновляет и увлекает», — отметил продюсер проекта Денис Мальцев.
Для получения дополнительной информации можно отправить запрос на pr@1cgs.net или оставить запрос в сервисе keymailer.co.
Ранее 1С Game Studios представил первый геймплейный трейлер игры «Война Миров: Сибирь».