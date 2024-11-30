Стала известна дата релиза онлайн-шутера «Калибр»

Онлайн-шутер «Калибр» получит обновление 1.0 11 декабря

Тактический онлайн-шутер «Калибр» получит обновление 1.0 11 декабря. Дата релиза и детали проекта поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Игрокам станут доступны новая коллекция оперативников — ОН, элитного отряда спецназа из Турции. «Эти универсальные бойцы в умелых руках способны подстраиваться под любые ситуации и проявляют наибольшую угрозу в критические моменты», — стало известно «Ленте.ру».

Впервые в «Калибре» появится, в частности, возможность менять основное и дополнительное оружие оперативников, а также прицелы с моделями. Кроме того, будет добавлен тематический режим по игре в снежки «Охота за подарками». «Забрасывайте врагов, воруйте подарки и остерегайтесь Злого Деда в тематическом режиме "Охота за подарками"», — сообщили разработчики.

Ранее сообщалось, что опубликован первый трейлер игры «Война Миров: Сибирь».

