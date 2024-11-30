ЦСКА спасся от поражения в РПЛ матче с «Рубином»

ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 17-го тура РПЛ

ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:2. В составе гостей забитыми мячами отметились Мирлинд Даку и Егор Тесленко. Столичный клуб спас от поражения дубль Матвея Лукина. «Рубин» играл в меньшинстве с 65-й минуты после удаления Дмитрия Кабутова.

ЦСКА имеет в активе 28 очков в 17 матчах и располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» с 23 очками идет на седьмой строчке.

В следующем туре 7 декабря казанцы на выезде сыграют против махачкалинского «Динамо». Днем позднее армейцы в гостях встретятся с воронежским «Факелом».