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22:04, 30 ноября 2024Бывший СССР

Участники митинга в Тбилиси разбили стекла здания парламента

МВД Грузии: участники митинга камнями разбили оконные стекла здания парламента
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Участники митинга в Тбилиси камнями разбили оконные стекла здания парламента. Об этом сказано в заявлении МВД Грузии.

«С целью информирования общества хотим заявить, что действия части людей, находящихся на акции, сразу же после начала митинга стали насильственными», — говорится в сообщении.

Уточняется, что участники акции повредили ограждения законодательного органа, а также камнями и другими предметами разбили десятки оконных стекол на фасаде парламента. В ведомстве также подчеркивают, что у некоторых митингующих при себе имеется пиротехника. В МВД призывали каждого участника акции выражать свой протест «в законных мирных формах и не прибегать к противоправным действиям».

Ранее служба госбезопасности Грузии сообщила, что конкретные руководители неправительственных организаций и лидеры политических партий заинтересованы в насильственном захвате власти в государстве. СГБ призвала демонстрантов не вестись на провокации, а также напомнила о наказании в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Протесты в Грузии начались 28 ноября после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидхе о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз.

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