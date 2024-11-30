Политик Эшкрофт заявил, что Трамп мечтает о Нобелевской премии мира за Украину

Конфликт на Украине может стать «гордиевым узлом» для избранного президента США Дональда Трампа после прихода к власти. Такое мнение высказал бывший заместитель председателя Консервативной партии Великобритании Майкл Эшкрофт в статье для издания Express.

Он отметил, что Трамп может недооценивать сложность задачи, которая будет поставлена перед ним. При этом, считает политик, республиканец может «в глубине души» рассчитывать на Нобелевскую премию мира за его усилия по урегулированию конфликта.

Он подчеркнул, что Трампу предстоит заключить соглашение, отвечающее основным требованиям обеих сторон. «Не временное прекращение огня, похожее на провалившиеся Минские соглашения, а долгосрочная договоренность», — указал Эшкрофт.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал опасение, что Трамп может посадить Украину «на голодный паек». По его словам, перспективы для Киева в таком случае будут очень плачевными.