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07:28, 30 ноября 2024Россия

В Крыму назвали сроки начала переговоров по Украине

Константинов допустил переговоры по Украине после прихода Трампа к власти США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов предположил, когда могут начаться переговоры России и США по конфликту на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Константинов назвал сроки начала переговоров по Украине и допустил, что диалог запустится в январе-феврале 2025 года — после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа.

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«Трампу отойти от мирной риторики и действий очень сложно: он в ней глубоко повяз... Почему он сейчас молчит — это тоже важный симптом, это значит, он все внимательно продумывает», — отметил политик.

Если же переговорный процесс по украинскому кризису не начнется, мир ожидает еще большая эскалация напряженности с «вытекающими последствиями для всех сторон», заключил Константинов.

Ранее президент России Владимир Путин охарактеризовал условия переговоров о мире с Украиной. По его словам, договоренности с Киевом должны соответствовать интересам России и быть максимально надежными.

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