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13:14, 30 ноября 2024Россия

В Крыму заявили о плане Зеленского подставить Трампа

Константинов: продолжением эскалации конфликта Зеленский хочет подставить Трампа
Семен Александров (редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Продолжением эскалации конфликта президент Украины Владимир Зеленский хочет подставить избранного президента США Дональда Трампа. О таком плане политика заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.

«У Зеленского своя стратегия, они от нее не отказались и будут до инаугурации Трампа делать все, чтобы переложить конфликт на его плечи», — сказал он.

По словам Константинова, действующий глава Белого дома Джо Байден помогает Зеленскому в этом, разрешая Вооруженным силам Украины бить по территории России дальнобойными ракетами.

Ранее спикер парламента Крыма предположил, когда могут начаться переговоры России и США по конфликту на Украине. Он назвал сроки начала переговоров по Украине и допустил, что диалог запустится в январе-феврале 2025 года — после прихода к власти Трампа. Константинов добавил, что без начала переговорного процесса по украинскому кризису мир ожидает еще большая эскалация напряженности.

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