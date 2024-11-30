Константинов: продолжением эскалации конфликта Зеленский хочет подставить Трампа

Продолжением эскалации конфликта президент Украины Владимир Зеленский хочет подставить избранного президента США Дональда Трампа. О таком плане политика заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.

«У Зеленского своя стратегия, они от нее не отказались и будут до инаугурации Трампа делать все, чтобы переложить конфликт на его плечи», — сказал он.

По словам Константинова, действующий глава Белого дома Джо Байден помогает Зеленскому в этом, разрешая Вооруженным силам Украины бить по территории России дальнобойными ракетами.

Ранее спикер парламента Крыма предположил, когда могут начаться переговоры России и США по конфликту на Украине. Он назвал сроки начала переговоров по Украине и допустил, что диалог запустится в январе-феврале 2025 года — после прихода к власти Трампа. Константинов добавил, что без начала переговорного процесса по украинскому кризису мир ожидает еще большая эскалация напряженности.