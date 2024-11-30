В США допустили ослабление единства Запада из-за плана Келлога

CNN: план Келлога по конфликту на Украине может привести к ослаблению Запада

Предложенный Китом Келлогом план по урегулированию конфликта на Украине может привести к ослаблению единства Запада и усилению позиций президента России Владимира Путина. Об этом сообщил телеканал CNN.

В документе учитывается усталость стран Запада от конфликта, неспособность их военной промышленности справляться с высокими темпами поставок вооружений, а также сомнительность затрат, которые связаны с соблюдением ценностей Запада.

При этом телеканал отмечает, что план практически не учитывает, как «Россия может воспользоваться ситуацией для подрыва его реализации».

CNN считает, что предложенный план, хоть и выглядит как компромисс для завершения конфликта, может не привести к его окончанию, а наоборот, открыть новую страницу, на которой единство Запада начнет ослабевать, а Путин сможет укрепить свои позиции как в ходе переговоров, так и на фронте.

Ранее сообщалось, что Келлог предлагал заморозить линии фронта на Украине, ввести демилитаризованную зону и частично снять санкции с России в обмен на прекращение огня. В рамках плана он предложил ограниченное снятие санкций с России при согласии на перемирие. При этом полный пересмотр ограничений будет возможен только при подписании мирного соглашения, которое будет устраивать Украину.