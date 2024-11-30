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06:28, 30 ноября 2024Мир

В США оценили идею членства Украины в НАТО

Экс-конгрессмен США Мэтт Гетц назвал ужасной идеей членство Украины в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший конгрессмен США Мэтт Гетц, отказавшийся от предложения стать генпрокурором, оценил идею принятия Украины в НАТО. Об этом он написал в социальной сети X.

Гетц прокомментировал интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором политик допустил завершение «горячей фазы конфликта» на Украине при вступлении страны в НАТО.

«Было бы ужасной идеей принять Украину в НАТО», — отметил он.

Ранее Зеленский допустил прекращение огня в случае взятия Украины «под зонтик НАТО». Он также выразил желание поработать напрямую с избранным президентом США Дональдом Трампом.

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