В США оценили идею членства Украины в НАТО

Экс-конгрессмен США Мэтт Гетц назвал ужасной идеей членство Украины в НАТО

Бывший конгрессмен США Мэтт Гетц, отказавшийся от предложения стать генпрокурором, оценил идею принятия Украины в НАТО. Об этом он написал в социальной сети X.

Гетц прокомментировал интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором политик допустил завершение «горячей фазы конфликта» на Украине при вступлении страны в НАТО.

«Было бы ужасной идеей принять Украину в НАТО», — отметил он.

Ранее Зеленский допустил прекращение огня в случае взятия Украины «под зонтик НАТО». Он также выразил желание поработать напрямую с избранным президентом США Дональдом Трампом.