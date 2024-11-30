Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:43, 30 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский назвал важную проблему для ВСУ

Зеленский: бригадам ВСУ не хватает оснащения, это одна из главных проблем
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает оснащения, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Политик подчеркнул, что боится больших человеческих потерь. По его словам, «главное не земля, а люди». «Как вы хотите, чтобы я просто мобилизовал молодых парней и сказал, что не знаем, куда идти, на каком мосту или с каким оружием они будут сражаться?» — объяснил он ситуацию.

В этом же интервью Зеленский допустил прекращение огня в обмен на членство страны в НАТО. Политик заявил, что в случае признания альянсом международно признанных границ страны Киев потом сможет вернуть территории под контролем России «дипломатическим путем».

Украинский лидер также заявил, что хочет поработать напрямую с избранным президентом США Дональдом Трампом, «потому что люди вокруг него говорят по-разному». Он признал, что странам надо будет попытаться найти «новую модель» общения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Посланник Трампа по Украине хотел снять с России часть санкций. На Западе считают, что его план может понравиться Путину

      Американский сенатор предложила присоединить к Канаде несколько штатов США

      Зеленский попросил мировых лидеров избегать Путина

      Россиянам рассказали о будущем цен на недвижимость

      Посол оценил возможность введения полного запрета на въезд россиян в Норвегию

      Американский сенатор заявил о желании Трампа урегулировать конфликт в Газе

      Политолог допустил потерю Донбасса Зеленским

      Зеленский назвал важную проблему для ВСУ

      В Германии назвали вторжение Украины в Курскую область оперативной ошибкой

      В России дали совет по урегулированию конфликта на Украине спецпосланнику США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше