Зеленский назвал важную проблему для ВСУ

Зеленский: бригадам ВСУ не хватает оснащения, это одна из главных проблем

Бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает оснащения, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Политик подчеркнул, что боится больших человеческих потерь. По его словам, «главное не земля, а люди». «Как вы хотите, чтобы я просто мобилизовал молодых парней и сказал, что не знаем, куда идти, на каком мосту или с каким оружием они будут сражаться?» — объяснил он ситуацию.

В этом же интервью Зеленский допустил прекращение огня в обмен на членство страны в НАТО. Политик заявил, что в случае признания альянсом международно признанных границ страны Киев потом сможет вернуть территории под контролем России «дипломатическим путем».

Украинский лидер также заявил, что хочет поработать напрямую с избранным президентом США Дональдом Трампом, «потому что люди вокруг него говорят по-разному». Он признал, что странам надо будет попытаться найти «новую модель» общения.