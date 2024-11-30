На Украине назвали поддерживающую Зеленского категорию граждан

Панченко: Зеленского поддерживают 16 процентов вооруженных украинцев

Президента Украины Владимира Зеленского поддерживают лишь 16 процентов граждан, при этом все они обладают оружием. Об этом заявила журналистка Диана Панченко в социальной сети Х.

Она прокомментировала данные опроса британского издания Times, из которых следует, что в случае выборов за Зеленского отдали бы свой голос только 16 процентов избирателей. «Я говорю об этом уже несколько месяцев. И эти 16 процентов вооружены», — отметила Панченко.

Ранее Зеленский заявил о невозможности проведения выборов на Украине в военное время. Он подчеркнул, что справедливые выборы в стране состоятся только после достижения «справедливого мира».