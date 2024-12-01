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14:25, 1 декабря 2024Бывший СССР

Лавров предрек заслуженную кару эскалирующим до предела ситуацию вокруг Украины

Лавров: эскалирующие до предела ситуацию вокруг Украины понесут заслуженную кару
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Эскалирующие до предела ситуацию вокруг конфликта на Украине понесут заслуженную кару. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По его словам, российская специальная операция на Украине была неизбежна с самого начала. Он подчеркнул, что ранее об этом говорил президент России Владимир Путин.

«Видимо, те, кто сейчас пытается нагнетать страсти и эскалировать ситуацию совсем до предела, не читали заявления российского президента. Надо это делать регулярно. Вы знаете, такое выражение есть у нас — в бессильной злобе, от безысходства. Но то, что они понесут заслуженную кару, никаких сомнений быть не может», — сказал глава МИД.

21 ноября российский лидер обратился к гражданам и личному составу Вооруженных сил страны после ответного удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Украине. Перед этим украинские военные атаковали российскую территорию дальнобойными ракетами западного производства.

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