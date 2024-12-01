Лавров предрек заслуженную кару эскалирующим до предела ситуацию вокруг Украины

Лавров: эскалирующие до предела ситуацию вокруг Украины понесут заслуженную кару

Эскалирующие до предела ситуацию вокруг конфликта на Украине понесут заслуженную кару. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По его словам, российская специальная операция на Украине была неизбежна с самого начала. Он подчеркнул, что ранее об этом говорил президент России Владимир Путин.

«Видимо, те, кто сейчас пытается нагнетать страсти и эскалировать ситуацию совсем до предела, не читали заявления российского президента. Надо это делать регулярно. Вы знаете, такое выражение есть у нас — в бессильной злобе, от безысходства. Но то, что они понесут заслуженную кару, никаких сомнений быть не может», — сказал глава МИД.

21 ноября российский лидер обратился к гражданам и личному составу Вооруженных сил страны после ответного удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Украине. Перед этим украинские военные атаковали российскую территорию дальнобойными ракетами западного производства.