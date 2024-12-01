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18:27, 1 декабря 2024Мир

В России отреагировали на заявление ЕС об отправке войск на Украину

Депутат Журова: нужно понимать, что войска ЕС — это в первую очередь войска НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters

Нужно понимать, что войска Евросоюза (ЕС) — это в первую очередь войска НАТО, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировала на заявление верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Каи Каллас о возможной отправке войск организации на Украину.

«Если это миротворческая акция, чтобы следить за двумя сторонами, не только за нашей, а не подготовка к какому-то новому удару по нам, то надо железобетонно прописать, чтобы никаких потом не было прыжков в сторону. А то они могут бдительность усыпить и готовиться к нападению. Но надо понимать, что это в первую очередь войска НАТО», — прокомментировала Журова.

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Ранее Каллас завила, что в случае заключения перемирия Европа должна сыграть значительную роль в последующих событиях. Например, на Украине могут появиться военные, гарантирующие сохранение режима прекращения огня. Однако, по ее словам, выбор в любом случае остается за Киевом.

1 декабря Каллас и президент Евросовета Антониу Кошта приехали в Киев в первый день своей работы. Они объяснили это тем, что хотят таким образом продемонстрировать «неизменную поддержку украинского народа».

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