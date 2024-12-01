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15:57, 1 декабря 2024Мир

Песков опроверг слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива

Песков опроверг слова об опоздании президента РФ Путина на саммит G8 из-за пива
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Michael Sohn / Reuters

Президент России Владимир Путин не пытался «что-то доказать», когда опоздал на встречу на саммите G8 в 2007 году якобы из-за пива. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

Песков отметил, что на саммитах происходят переговоры лидеров стран, иногда графики встреч смещаются из-за более важных встреч.

«Лидеры общаются друг с другом, лидеры общаются с тем, с кем необходимо общаться в этот момент, и это напряженная работа. И там бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо — такое бывает», — опроверг Песков слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

Пресс-секретарь президента России отметил, что Путин не хотел показать таким образом свою силу перед другими лидерами.

В своих мемуарах «Свобода» Меркель рассказала об Путина на саммит «Большой восьмерки» (G8) в немецком Хайлигендамме якобы из-за пива.

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