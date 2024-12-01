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05:53, 1 декабря 2024Мир

Политолог раскрыл три шага для урегулирования конфликта на Украине

Политолог Ливен предложил три шага для урегулирования украинского конфликта
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Политолог из Великобритании Анатоль Ливен раскрыл три шага, которые, по его мнению, следует положить в основу урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил в своей статье на портале UnHerd.

По его словам, в первую очередь Западу следует запретить Киеву наносить удары по России ракетами большой дальности, при
этом Украине нужно будет оказать помощь в строительстве оборонительных линий, а также улучшить снабжение украинских войск.

Вторым шагом эксперт назвал отмену ряда антироссийских санкций, в том числе исключение РФ из системы SWIFT и запрет на импорт российского газа, но с оговоркой, что ограничения снова будут действовать в случае возобновления конфликта. Третий и последний шаг заключается в ратификации мирного соглашения странами ООН и БРИКС.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал опасение, что избранный президент США Дональд Трамп может посадить Украину «на голодный паек». По его словам, перспективы для Киева в таком случае будут очень плачевными.

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