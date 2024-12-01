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01:19, 1 декабря 2024Мир

Профессор заявил о шоке американцев от «Орешника»

Профессор Вольф: США были потрясены ударом «Орешника» и испугались его
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Новая российская ракета «Орешник» серьезно шокировала и напугала американцев. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил американский профессор и экономист Ричард Вольф.

По его словам, власти США были уверены в том, что их военное превосходство будет вечным. Эксперт подчеркнул, что американцы не ожидали того, что другие страны, включая Россию, смогут достичь технологических открытий. Он добавил, что удар «Орешника» застигнул Запад врасплох.

«Американцы были уверены, что после распада Британской империи и двух мировых войн они навсегда останутся в центре мира. И когда они поняли, что это не так, они были потрясены и испугались», — сказал Вольф.

Ранее стало известно, что страны Запада увидели в запуске «Орешника» прямую и потенциально разрушительную угрозу для Европы. Эксперт аналитического центра по вопросам безопасности CNA Деккер Эвелет заявил, что нескольких «Орешников», оснащенных обычным вооружением, достаточно, чтобы уничтожить авиабазы ​​и военные цели в Европе.

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