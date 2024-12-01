В Кремле опровергли слова Меркель об опоздании Путина на встречу G8 из-за пива

Песков: вопреки словам Меркель, Путин не опоздал на встречу G8 из-за пива

Вопреки словам бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, президент России Владимир Путин не пытался «демонстрировать силу», когда во время саммита G8 в 2007 году пришел последним на одну из встреч якобы из-за того, что пил пиво. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

«Дело в том, что на саммитах происходит всегда на полях общение. Лидеры общаются друг с другом, лидеры общаются с тем, с кем необходимо общаться в этот момент, и это напряженная работа. И там бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо — такое бывает», — сказал он.

По его словам, это не была попытка со стороны российского лидера продемонстрировать свою силу. Он уточнил, что глупо так полагать.

Ранее в своих мемуарах «Свобода» Меркель рассказала об опоздании Путина на саммит «Большой восьмерки» в немецком Хайлигендамме из-за пива. Она утверждает, что перед саммитом президент России якобы заказал в гостиничный номер ящик любимого пива и выпил его, что стало причиной его опоздания.